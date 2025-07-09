Врач Чернышова: аллергикам опасно купаться в море с большим количеством водорослей

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Склонным к аллергическим реакциям не стоит купаться в море с большим количеством водорослей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач отметила, что в жарких и влажных условиях в водорослях могут размножаться бактерии, в том числе и болезнетворные.





Надежда Чернышова врач-терапевт Теоретически есть риск заразиться инфекцией: рота- и энтеровирусами, гепатитом А, кишечной палочкой, золотистым стафилококком и холерным вибрионом. Но вероятность этого не велика, в нынешнем году таких случаев не выявлено. Главное – не контактировать с такими водорослями: брать в руки, прикладывать к себе и намазывать на кожу.

Она подчеркнула, что в такой растительности содержится много биологических активных веществ – например, цинк и железо.

"Поэтому они используются для обертывания в косметических салонах. Но прежде их тщательно обрабатывают. Самостоятельно проводить себе подобные "спа-процедуры" нельзя", – предупредила врач.

При этом Чернышова посоветовала быть очень осторожными людям, склонным к аллергическим реакциям. У них купание в воде с большим количеством водорослей может привести к покраснениям на коже, сыпи и зуду, заключила эксперт.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что неразрешенные водоемы опасны для купания. Особенно она советовала избегать мест, где водятся утки и другие водоплавающие птицы: они могут быть носителями вирусов и бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу.