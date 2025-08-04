Москвичам рассказали, когда закончатся сильные ливни

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что сильные ливни продолжатся до второй половины вторника, 5 августа.

По его словам, в период с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа в Москве может выпасть до 80 миллиметров осадков. Синоптик уточнил, что такое количество осадков является климатической нормой за весь август.

По прогнозам, дожди будут наблюдаться в городе до выходных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

