МЧС РФ показало кадры устранения последствий штормовой погоды на Кубани

МЧС России показало кадры устранения последствий штормовой погоды на Кубани. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Спасатели очищают от ила и наносов социальные объекты и помогают жителям частного сектора, а в селе Лермонтове восстанавливают водоснабжение. Кроме того, комиссия оценивает ущерб от подтопления.

Сейчас в Туапсинском районе продолжают работу 230 специалистов и 67 единиц техники.

В то же время в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что туристы не отменяют туры в Краснодарский край. Гостиницы, гостевые дома и базы отдыха в Туапсинском районе работают штатно, инфраструктура не пострадала.

При этом на некоторых базах отдыха зафиксированы небольшие перебои с подачей воды, из-за чего поступали единичные запросы на переселение. Тем не менее власти обещали восстановить полноценное водоснабжение в ближайшее время.



Вместе с тем просьб о досрочном прерывании проживания и аннулировании броней от туристов, планирующих отдых в Краснодарском крае, нет, подтвердили несколько туроператоров.

Чрезвычайные ситуации из-за погодных явлений в регионе происходят практически ежегодно, напомнили в пресс-службе. Последствия стихии устраняются, как правило, за один–два дня. К тому же большинство отелей и баз отдыха имеют собственные электрогенераторы, поэтому перебои со светом никак не сказываются на отдыхе туристов и работе основных сервисов.

По оценке туроператоров, информация о событиях, связанных с непогодой, вызывает кратковременный спад продаж, в основном на ближайшие даты заездов. В течение нескольких дней спрос восстанавливается, обычно после официального объявления властей о ликвидации последствий стихии.

Ранее 3 августа в разных районах Краснодарского края произошли смерчи и потопы, а в Туапсинском районе был введен муниципальный режим ЧС.

При этом никто из туристов не пострадал из-за непогоды. Позже в МЧС сообщили, что придворовые территории были освобождены от воды.

