Сотрудники МЧС отправились на помощь людям в подтопленных районах Кубани

Спасатели МЧС России помогают людям в подтопленных районах Краснодарского края справиться с последствиями непогоды, передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время подтоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловском.

"На место следует аэромобильная группировка МЧС России: 48 специалистов и 6 единиц техники", – рассказали в МЧС.

По данным ведомства, уже готово 2 пункта временного размещения на 100 мест.

Кроме того, спасатели направились к туристам, находящимся в затопленном урочище Подвисло в селе Фанагорийском, сообщил в своем телеграм-канале глава города Горячий ключ Сергей Белопольский.

"В селе Фанагорийском произошел резкий подъем воды в реке Чепси. Специалисты ГО и ЧС связывают такой стремительный рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря. Затопило первый брод на пути в урочище Подвисло", – рассказал Белопольский.

По его словам, там находилась группа туристов в составе 15–20 человек. В данный момент им ничего не угрожает.

"Поручил организовать в Фанагорийском оперативный штаб и принять все необходимые меры для оказания помощи жителям", – добавил Белопольский.

В свою очередь, глава Туапсинского округа Сергей Бойко рассказал в своем телеграм-канале, что в школе № 35 Новомихайловского был открыт пункт временного размещения для людей, чьи дома пострадали от непогоды. По его словам, еще один пункт при необходимости будет открыт в поселке Джубга.



Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил в телеграм-канале, что в селе Дефановка Туапсинского района автобус упал в реку.

"При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса. <...> В операции участвовали семь человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, на Кубани ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду.

Смерч и потопы произошли в разных районах Краснодарского края 3 августа. По данным СМИ, смерч, накрывший поселок Агой, разрушил инфраструктуру в общественных местах. Помимо этого, в селе Лермонтово из-за разлива реки Дефань обрушился мост.