Видео: телеграм-канал Mash

Смерч и потопы произошли в разных районах Краснодарского края. Кадры обрушившейся стихии опубликованы в телеграм-канале Mash

По данным СМИ, смерч, накрывший поселок Агой, разрушил инфраструктуру в общественных местах. Помимо этого, в селе Лермонтово из-за разлива реки Дефань обрушился мост.

Пресс-служба МЧС Краснодарского края сообщила о подъеме уровня реки Дефань в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края.

"В результате произошло подтопление придомовых территорий в трех населенных пунктах: село Молдавановка, поселок Новомихайловский и село Дефановка", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на федеральной автодороге М-4 "Дон" сошла грязекаменная масса на две полосы движения. В результате трасса была перекрыта в двух направлениях.



Для ликвидации последствий непогоды были привлечены 57 человек и 15 единиц техники, уточнили в МЧС.

Также в ведомстве предупредили, что в воскресенье, 3 августа, в регионе ожидается продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, в том числе интенсивные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Это может привести к еще большему повышению уровня воды, вплоть до опасных отметок.



Видео: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"