АТОР: туристы не пострадали из-за непогоды на Кубани

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Среди туристов нет пострадавших и жертв из-за непогоды на Кубани, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пересматриваются, переносятся или отменяются некоторые экскурсионные маршруты. Однако в АТОР отметили, что отельная инфраструктура работает в штатном режиме.

В Сочи в связи с сильным ливнем ограничено купание на городских пляжах в центре курорта. В Геленджике из-за штормового предупреждения и волн 0,5 метра также ограничено купание и отменен фестиваль "Морская миля"

Кроме того, спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного горного урочища в Горячем ключе, одна женщина сломала ногу.

В пресс-службе добавили, что МЧС предупреждает о штормовой погоде, а также о возможности гроз и формирования смерчей над морем на черноморском побережье Краснодарского края 4 августа. Туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Смерчи и потопы произошли в разных районах Краснодарского края 3 августа. По данным СМИ, смерч, накрывший поселок Агой, разрушил инфраструктуру в общественных местах. Кроме того, в селе Лермонтово из-за разлива реки Дефань обрушился мост.

В Туапсинском районе Краснодарского края введен муниципальный режим ЧС. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском – 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском – 20 придомовых территорий.

Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия стихии, а также оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи.

