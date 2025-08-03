Режим ЧС введен в Туапсинском районе Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Муниципальный режим ЧС введен в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи", – подчеркнул Краснодарского края.

По его словам, в селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском – 9 домов и 25 придомовых территорий, в поселке Новомихайловском – 20 придомовых территорий.

Кондратьев также добавил, что из-за подъема уровня воды в реке Чепси в Горячем Ключе были подтоплены улицы Калинина и Лесная в селе Фанагорийском. В данный момент уточняется число подтопленных домов и территорий.

В свою очередь, МЧС РФ в своем телеграм-канале заявило, что в настоящее время последствия непогоды на Кубани устраняют свыше 150 специалистов и 44 единицы техники.

Спасатели МЧС эвакуировали туристов из затопленного участка в районе Горячего Ключа. В этом месте вода отрезала незарегистрированную группу из 17 человек. По данным МЧС, одна из туристок сломала ногу. Специалисты доставили всех в безопасное место, пострадавшую передали медикам.

Также в центре Сочи закрыты для купания пляжи из-за ливня, передает ТАСС. Кроме того, из-за непогоды закрыты открытые веранды кафе. На участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем. Ситуация находится на контроле городского оперштаба.

Смерч и потопы произошли в разных районах Краснодарского края 3 августа. В СМИ заявляли, что смерч, накрывший поселок Агой, разрушил инфраструктуру в общественных местах. Помимо этого, в селе Лермонтово из-за разлива реки Дефань обрушился мост.

Спасатели МЧС России отправились на помощь людям в подтопленных районах. Кроме того, в районах Кубани работают пункты временного размещения для людей, чьи дома пострадали от стихии.