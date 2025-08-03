Придворовые территории освободились от воды в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что в Туапсинском районе специалисты очищают участки от насосов и иловых отложений, однако продолжается мониторинг гидрологической обстановки.

Спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся на месте на случай ухудшения ситуации. Всего к работам готовы 230 специалистов и 67 единиц техники.

Ранее 3 августа в разных районах Краснодарского края произошли смерчи и потопы. В МЧС региона сообщали о подъеме уровня реки Дефань в Туапсинском муниципальном округе, из-за чего произошло подтопление придомовых территорий в селе Молдавановка, поселке Новомихайловский и селе Дефановка.

В Туапсинском районе был введен муниципальный режим ЧС, экстренные и спасательные службы работали в усиленном режиме и оперативно устраняли последствия стихии.

