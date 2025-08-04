Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

Ливень накроет Москву в ближайшие часы. Синоптики повысили уровень погодной опасности, поскольку вместе с осадками ожидаются гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, дожди продолжатся до середины вторника, 5 августа. Всего за сутки – с 15:00 4-го числа до 15:00 5-го числа – в столице может пролиться до 80 миллиметров осадков. Это климатическая норма за весь август.

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