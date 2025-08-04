МЧС предупредило о сильном дожде и тумане в Москве до утра 5 августа

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Сильный дождь и туман ожидаются в Москве до 09:00 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Синоптики Росгидромета предупредили, что из-за тумана в некоторых районах видимость уменьшится до 200–700 метров. Поэтому водителей попросили снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди следующих машин, а также избегать резких маневров.

"При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – предупредили в ведомстве.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что максимум ливней в Москве пройдет. Однако он предупредил, что дожди еще ожидаются в столице в ближайшие 24 часа. По оценке эксперта, за сутки в городе выпадет примерно две трети от всего объема осадков в августе.

Кроме того, синоптик указал на вероятность установления нового суточного рекорда, который сохранялся с 1989 года. Тогда в Москве было зафиксировано 37,8 миллиметра осадков. По прогнозам, прекратятся дожди только к вечеру вторника, 5 августа. После этого в городе наступит теплая и солнечная погода.

