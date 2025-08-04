Сильный ливень обрушился на Москву

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сильный ливень начался в Москве. Всего на центр столицы может вылиться до 53 литров дождевой воды на квадратный метр.

Пика ливни достигнут в послеобеденное время понедельника, 4 августа, и с 03:00 до 06:00 вторника, 5 августа. За эти дни в городе выпадет до 45% от месячной нормы осадков. При этом температура продержится в пределах 22 градусов.

Из-за ливней к дежурству приступили около 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". На городских улицах рассредоточена специализированная и откачивающая техника. Особое внимание специалисты уделяют низинным местам и территориям рядом с остановками общественного транспорта.

На фоне непогоды в Москве до 00:00 5 августа действует оранжевый уровень опасности. Аналогичное предупреждение введено и в области. Более того, в столице до 21:00 4 августа объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, а в Подмосковье – до 09:00 5-го числа.

Горожанам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями, не оставлять возле них автомобили, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть осторожными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

При экстренных случаях москвичи могут обратиться по номерам 103 и 112, а также в единую диспетчерскую службу 8 (495) 539-53-53. Кроме того, информацию о подтоплениях можно передать в управу района, префектуру округа или через портал "Наш город". Сообщить о поломке светофора можно по телефону 3210.

