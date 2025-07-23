Госдума во втором чтении одобрила запрет на коммерческую деятельность в СНТ

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает коммерческую деятельность на землях садоводческих товариществ (СНТ). Документ направлен на борьбу с нелегальным бизнесом на дачных участках и уточняет перечень разрешенных построек.

Под запрет попадают кафе, мини-гостиницы, питомники, склады и другие коммерческие объекты, не предназначенные для личных нужд. Запрет распространяется также на строительство хостелов, глэмпингов и ведение промышленного животноводства или птицеводства.

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