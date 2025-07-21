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21 июля, 07:15

Политика

Российские войска заняли Белую Гору в ДНР

Российские войска заняли Белую Гору в ДНР

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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. По мнению военных экспертов, освобождение села означает, что российские войска зачистили карман к югу от Часова Яра.

Это позволило выровнять линию боевого соприкосновения в сторону Константиновки и создать условия для окружения крупного укрепрайона ВСУ. Также сообщается о боевых действиях в населенных пунктах Новоэкономическое, Удачное, Зверево и Маяк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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