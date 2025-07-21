21 июля, 07:15Политика
Российские войска заняли Белую Гору в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. По мнению военных экспертов, освобождение села означает, что российские войска зачистили карман к югу от Часова Яра.
Это позволило выровнять линию боевого соприкосновения в сторону Константиновки и создать условия для окружения крупного укрепрайона ВСУ. Также сообщается о боевых действиях в населенных пунктах Новоэкономическое, Удачное, Зверево и Маяк.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.