Евросоюз ввел 18-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял новый, 18-й пакет антироссийских санкций. Документ размещен в официальном журнале ЕС. Ограничения снова касаются банковского сектора и углеводородов. Под запрет попали 22 российских банка и все операции с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, был установлен новый потолок цен на российскую нефть.

Европа также запретила любые операции с газопроводами "Северный поток", которые не работают с 2022 года. Новый пакет санкций ЕС не удавалось согласовать на протяжении длительного времени из-за позиции Словакии и Венгрии. По мнению аналитиков, страны используют эту ситуацию для получения преференций от Брюсселя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.