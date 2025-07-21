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21 июля, 07:30

Экономика

Евросоюз ввел 18-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз ввел 18-й пакет антироссийских санкций

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Евросоюз принял новый, 18-й пакет антироссийских санкций. Документ размещен в официальном журнале ЕС. Ограничения снова касаются банковского сектора и углеводородов. Под запрет попали 22 российских банка и все операции с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, был установлен новый потолок цен на российскую нефть.

Европа также запретила любые операции с газопроводами "Северный поток", которые не работают с 2022 года. Новый пакет санкций ЕС не удавалось согласовать на протяжении длительного времени из-за позиции Словакии и Венгрии. По мнению аналитиков, страны используют эту ситуацию для получения преференций от Брюсселя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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