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15 июля, 07:45

Политика

В Госдуме предложили ограничить наценки на авиабилеты в период форс-мажоров

В Госдуме предложили ограничить наценки на авиабилеты в период форс-мажоров

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Депутаты Госдумы готовят обращение в Минтранс и ФАС с предложением ввести ценовой потолок на авиабилеты в условиях массовых сбоев. В частности, инициатива предусматривает ограничение наценки до 20% от базовой стоимости перелета во время форс-мажорных ситуаций.

Поводом стали массовые задержки и отмены рейсов, произошедшие в начале июля. Многие пассажиры не смогли вылететь вовремя и были вынуждены покупать новые билеты по завышенной цене. Стоимость перелета сейчас формируется динамически – чем ближе время вылета и выше спрос, тем выше цена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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