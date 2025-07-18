Евросоюз запретил все операции с Российским фондом прямых инвестиций и его структурами

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ЕС ввел полный запрет на любые финансовые операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщение опубликовано на официальном сайте Совета Евросоюза.

Запрет также вводится на любые операции с дочерними фондами и компаниями РФПИ. Помимо этого, ЕС разработал механизм, который позволяет расширить этот список – сейчас в него включены четыре российские структуры, связанные с фондом.

Данная мера направлена на ограничение доступа России к международным финансовым рынкам и иностранной валюте.

Ранее постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. В санкционный список попали более 50 физлиц, компаний и организаций. Новые ограничения также включают в себя снижение потолка цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.

При этом глава эстонского МИД Маргус Цахкну заявил, что Евросоюз уже начал работу над 19-м пакетом санкций.