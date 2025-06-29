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29 июня, 11:45

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Более 100 тонн клубники продали на московских ярмарках выходного дня

Более 100 тонн клубники продали на московских ярмарках выходного дня

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С конца мая на столичных ярмарках выходного дня купили более 100 тонн клубники. Как рассказали на портале mos.ru, первую ягоду традиционно привозят из Крыма, Краснодарского края и других южных регионов. В настоящее время на прилавки добавилась клубника и из Центрального федерального округа.

Благодаря широкой географии поставок свежая фермерская продукция доступна для покупателей все лето. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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