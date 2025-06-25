Школьники начали повторять опасную сцену из "Бойцовского клуба"

В последнее время среди школьников распространяется опасный тренд – подростки копируют сцену из фильма "Бойцовский клуб" и прижигают себе руки с помощью дезодоранта. Если в фильме подобная практика имела символический смысл, то у такой "игры" современных подростков нет никакой цели.

В Петербурге девочка получила химические ожоги сразу в четырех местах и была госпитализирована. Повторять подобное категорически не рекомендуется.

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