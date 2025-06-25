Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 07:00

Общество

Школьники начали повторять опасную сцену из "Бойцовского клуба"

Школьники начали повторять опасную сцену из "Бойцовского клуба"

Комбуча стала новым трендом среди желающих похудеть

В Госдуме начали разрабатывать список разрешенных имен для детей

281 ребенок родился в Москве 24 июня

В старом эпизоде "Симпсонов" нашли сцену про авиакатастрофу в Индии

В Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

В РФ с 1 сентября изменятся правила расчета выплат при увольнении

В России предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов

"Утро": 19 градусов тепла ожидается в Москве днем 25 июня

В России заявили о помехах в выводе на рынок жизненно важных лекарств

В последнее время среди школьников распространяется опасный тренд – подростки копируют сцену из фильма "Бойцовский клуб" и прижигают себе руки с помощью дезодоранта. Если в фильме подобная практика имела символический смысл, то у такой "игры" современных подростков нет никакой цели.

В Петербурге девочка получила химические ожоги сразу в четырех местах и была госпитализирована. Повторять подобное категорически не рекомендуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика