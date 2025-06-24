Около 150 работодателей предложат вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Около 150 ведущих компаний предложат свыше 3 тысяч вакансий на федеральном этапе ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Федеральный этап ярмарки состоится 27 июня на 4 площадках столичной службы занятости: в центрах "Профессии будущего", "Моя карьера" и "Моя работа" на Шабаловке, а также в учебном центре "Профессионал".

Гости мероприятия смогут получить консультации наставников, пройти тестирование, провести нейродиагностику, а также принять участие в тренингах и мастер-классах от ведущих экспертов отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

