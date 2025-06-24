Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 08:00

Общество

Около 150 работодателей предложат вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Около 150 работодателей предложат вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

В центральных регионах РФ обнаружены клещи, зараженные анаплазмозом

Грибной бум ожидается в Подмосковье в июле

Ученые выяснили, что ходьба снижает риск боли в пояснице на 23%

315 детей родились в Москве 23 июня

Мероприятия для детей пройдут в центре Москвы 24 июня

Эксперты предупредили о подорожании квартир на вторичном рынке

Кабмин РФ может повысить стипендии студентов до прожиточного минимума

"Утро": 21 градус тепла ожидается в Москве днем 24 июня

Участники патриотического автопробега доставили в Минск капсулы с землей с мест сражений

Около 150 ведущих компаний предложат свыше 3 тысяч вакансий на федеральном этапе ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Федеральный этап ярмарки состоится 27 июня на 4 площадках столичной службы занятости: в центрах "Профессии будущего", "Моя карьера" и "Моя работа" на Шабаловке, а также в учебном центре "Профессионал".

Гости мероприятия смогут получить консультации наставников, пройти тестирование, провести нейродиагностику, а также принять участие в тренингах и мастер-классах от ведущих экспертов отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика