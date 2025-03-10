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10 марта, 08:00

Наука

Ученые нашли новое применение чайному грибу

Ученые нашли новое применение чайному грибу

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Ученые открыли новое применение чайному грибу – теперь его научились использовать для производства бактериальной целлюлозы. Секрет заключается в том, чтобы настаивать гриб на соевой патоке, что увеличивает выработку микроорганизмов на 57%. Эти микроорганизмы активно используются в медицине для заживления ран и восстановления тканей.

Доктор биологических наук Анча Баранова отметила, что бактериальная целлюлоза получается ровной и одинаковой, что делает ее удобной для применения в качестве наполнителя в фармацевтических препаратах. В данный момент целлюлоза используется в качестве средства для лечения ран, но ученые считают, что ее можно будет использовать и для создания других медикаментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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