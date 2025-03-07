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07 марта, 01:00

Культура

"Мослекторий": Ангелина Дронова – о богинях русского балета

"Мослекторий": Ангелина Дронова – о богинях русского балета

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Как Матильда Кшесинская, самая влиятельная балерина Российской Империи, занималась импортозамещением в искусстве и повлияла на развитие русской артиллерии? Почему Анна Павлова крайне отрицательно относилась к памятнику, поставленному ей при жизни, и правда ли, что Чарли Чаплин хотел сделать ей предложение? Как Тамара Карсавина вдохновила Пабло Пикассо и чем закончилась ее дружба с Сергеем Дягилевым?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк Ангелина Дронова.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

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