"Мослекторий": Ангелина Дронова – о богинях русского балета

Как Матильда Кшесинская, самая влиятельная балерина Российской Империи, занималась импортозамещением в искусстве и повлияла на развитие русской артиллерии? Почему Анна Павлова крайне отрицательно относилась к памятнику, поставленному ей при жизни, и правда ли, что Чарли Чаплин хотел сделать ей предложение? Как Тамара Карсавина вдохновила Пабло Пикассо и чем закончилась ее дружба с Сергеем Дягилевым?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк Ангелина Дронова.

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