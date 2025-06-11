Средняя пенсия госслужащих составляет чуть более 36 тысяч рублей в месяц

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Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России немного превышает 36 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные системы Социального фонда.

Информация актуальна на 1 апреля текущего года. Согласно ей, месячное пособие указанных граждан выходит в 36,2 тысячи. В свою очередь, для работающих пенсия составляет 36 934 рубля, а для неработающих – 36 120 рублей.

При этом средний размер доплаты к пенсии для госслужащих при выходе на страховую пенсию по выслуге лет в начале этого года составил около 15 тысяч рублей.

С июня 2025 года некоторые пенсионеры начали получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. В частности, была удвоена фиксированная часть страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Таким образом, для них будет ежемесячно прибавляться 8 907 рублей 70 копеек.

Кроме того, с 1 августа работающим пенсионерам пенсию повысят на те баллы, которые они получили за 2024 год. Пожилые граждане смогут получить до трех баллов. Вместе с тем с 1 октября на 4,5% вырастут пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур.