Депутат Говырин: пенсия вырастет у граждан старше 80 лет с 1 июня

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С июня некоторые пенсионеры в РФ начнут получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Самой заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. В этом случае ежемесячно прибавляется 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за пенсионером, то к сумме добавят еще 1 314 рублей.

"Все расчеты проводятся в автоматическом порядке – обращаться в Социальный фонд России не требуется", – добавил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Такие же прибавки полагаются инвалидам первой группы, если инвалидность установили в мае. Говырин подчеркнул, что сумма прибавки может быть еще выше, если у пенсионера имеются на иждивении нетрудоспособные члены семьи. В таком случае к фиксированной части доплачивается еще по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца – но не более чем за троих.

Депутат отметил, что подобные выплаты не являются разовыми, а закрепляются за получателем на постоянной основе и выплачиваются затем каждый месяц. При этом большинство изменений для перерасчета не требует допвмешательства со стороны самих пенсионеров.

В Госдуме сообщали, что с 1 октября на 4,5% вырастут пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур. А с 1 августа работающим пенсионерам пенсию повысят на те баллы, которые они получили за 2024 год. Пожилые граждане смогут получить до трех баллов.

Средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России составляет 1 667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января текущего года. Среднее значение размера ежемесячной накопительной пенсии определяется как соотношение суммы пенсионных накоплений и периода дожития, то есть 270 месяцев в 2025 году.