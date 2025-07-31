В России упал спрос на квас и мороженое

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Спрос на квас и мороженое упал этим летом в России. Об этом сообщили аналитики, передает "Газета.ру".

Одной из главный причин эксперты назвали рост цен на сырье и упаковки, вследствие чего выросла стоимость десертов и напитков. В итоге квас подорожал на 34% (с 93 до 124 рублей за 1,5 литра), а цена на мороженое выросла на 8% (с 94 до 101 рубля за порцию).

Специалисты добавили, что в большинстве регионов России весна выдалась холодной, а лето аномально дождливым, что также сказалось на спросе охлаждающих продуктов. В общей сложности продажи кваса упали на 29%, а мороженого – на 10% по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, в связи с инфляцией растет стоимость базовых продуктов питания. Чтобы сдержать обесценивание рубля, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили зафиксировать цены на социально значимые товары на 3–4 месяца.

По мнению специалистов, этого можно добиться с помощью долгосрочных соглашений между производителями и потребителями.

