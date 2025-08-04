Ученые заявили о появлении нового времени года на Земле

Ученые сообщили о появлении нового времени года на Земле. Виной стали люди, которые заваливают планету мусором и загрязняют воздух.

Например, Красноярск недавно заволокло густым смогом. Более того, такие картины не редкость и за пределами России – в Юго-Восточной Азии, в Китае, Индии, США. По словам экологов, это уже не просто погодная аномалия, а новое время года, называемое "сезон смога".

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