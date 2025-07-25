Nature: в осадках по всему миру выросла концентрация "вечного химиката"

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Ученые выявляют все более высокие концентрации рифторуксусной кислоты (TFA) в осадках, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Nature.

TFA – это синтетический компонент, который относится к группе "вечных химикатов". Он не разрушается естественным образом, накапливается в воде, почве и живых организмах. Следы TFA фиксируют в том числе в крови людей. В окружающую среду этот компонент попадает через промышленное производство, а также утечки холодильных агентов и распада ряда пестицидов.

Ученые отметили, что за последние несколько десятилетий содержание TFA на территории Германии увеличилось в 5–10 раз, следы химиката находят в реках европейских стран и грунтовых водах Дании.

При этом до сих пор ведутся споры о том, насколько это вещество опасно для здоровья. Результаты экспериментов на животных показывают, что нанести вред могут дозы, в сотни тысяч раз превышающие те, что находят в воде и продуктах. Однако новые исследования указывают на то, что TFA может потенциально влиять на репродуктивное здоровье и экосистему.

На фоне этого европейские ученые обсуждают возможность внесения TFA в список токсичных веществ. В некоторых странах уже введен запрет на использование пестицидов, которые дают такой побочный продукт.

Ранее врач общей практики и терапевт Алексей Хухрев рассказывал, что люди ежедневно съедают по несколько граммов микропластика.

Он может быть добавлен в косметические растворы, используется в бытовой химии и промышленных продуктах, а также образуется в результате разрушения более крупных изделий. Например, при стирке или механической обработке микропластик может выделять фурнитура.

Врач добавил, что пластик медленно разрушается и обычно не оказывает прямого воздействия на организм, однако опасность могут представлять вещества на его поверхности – вирусы или аллергены. Для сокращения количества пластика в жизни стоит использовать многоразовые сумки, выбирать одежду из натуральных тканей и установить дома фильтр для воды.

