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14 апреля, 07:15

Происшествия

Грузовик перевернулся на северо-востоке Москвы

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ДТП произошло на юго-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы перевернулся грузовик. Это произошло на пересечении проезда Серебрякова и Березовой аллеи. "КамАЗ" опрокинулся прямо на пешеходный переход, а содержимое кузова высыпалось на тротуар.

По предварительным данным, грузовик перевозил строительный мусор. Собирать его пришлось сотрудникам коммунальных служб. На время ликвидации последствий ДТП две полосы были перекрыты. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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