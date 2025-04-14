Грузовик перевернулся на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы перевернулся грузовик. Это произошло на пересечении проезда Серебрякова и Березовой аллеи. "КамАЗ" опрокинулся прямо на пешеходный переход, а содержимое кузова высыпалось на тротуар.

По предварительным данным, грузовик перевозил строительный мусор. Собирать его пришлось сотрудникам коммунальных служб. На время ликвидации последствий ДТП две полосы были перекрыты. О пострадавших не сообщается.

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