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04 августа, 11:45

Общество

Московские врачи спасли новорожденных тройняшек с критической нехваткой веса

Московские врачи спасли новорожденных тройняшек с критической нехваткой веса

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Врачи перинатального центра городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского спасли тройняшек, рожденных раньше срока с критическим весом. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые технологии в московских стационарах позволяют выхаживать более 99% младенцев с очень низкой массой тела. Команда реаниматологов встречает таких детей еще в родовой палате.

Так произошло и с девочками, которые родились с весом менее двух килограммов каждая. Они не могли самостоятельно дышать и есть. Однако врачи смогли обеспечить им необходимую поддержку и помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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