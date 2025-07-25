Юрист Яковлева: новые правила выдачи больничных помогут бороться со злоупотреблениями

Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных листов. В частности, ведомство планирует отправлять некоторых россиян на врачебную комиссию. Как будет работать нововведение и к каким результатам оно приведет – в материале Москвы 24.

Нездоровится

Минздрав РФ выступил с инициативой изменить правила выдачи листов нетрудоспособности. По подсчетам властей, потенциальные изменения могут коснуться 1% от общего количества оформленных больничных.





из сообщения пресс-службы Минздрава Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста.

Исключение могут составить случаи, когда документ оформляется по уходу за больным ребенком и другими членами семьи. Также новые правила не планируется распространять на ситуации, если больничный необходим для реабилитации, получения помощи при социально значимых заболеваниях, а также недугах, где требуется заместительная почечная терапия, указали в пресс-службе.

Также там уточнили, что частые заболевания могут говорить о необходимости более глубокого исследования здоровья работника. В таком случае врачебная комиссия сможет выявить причины, влияющие на частоту недугов, а также разработать комплексные меры по их лечению и профилактике.

Практика, предложенная Минздравом, в том числе поможет диагностировать серьезные заболевания с неблагоприятным исходом на ранней стадии, вовремя принять меры и вернуть сотрудников в рабочий ритм, подчеркнули в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил права на отпуск для часто болеющих работников. Прежде всего, он напомнил, что дни отдыха не сгорают даже при длительных больничных.





Никита Чаплин депутат Госдумы Если сотрудник находился на лечении во время запланированного отпуска, работодатель обязан перенести этот период отдыха на другое время по согласованию с работником или предоставить отпуск сразу после закрытия больничного листа.

Отпуск может быть утрачен только в случае больничного по уходу за членом семьи, подчеркнул депутат. Однако и в этом случае работник сохраняет право на денежную компенсацию неиспользованных дней отдыха при увольнении, добавил парламентарий.

Зачем менять правила?

Узнать, кто из работников и сколько болеет, не составит труда, даже если документы оформляются в разных клиниках. Это связано с тем, что оплата всех листков нетрудоспособности проходит через Социальный фонд России (СФР), рассказала Москве 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

По ее словам, СФР может выявлять особенные случаи и направлять данные таких граждан врачебным комиссиям.

"Это хорошая инициатива для того, чтобы сохранить здоровье работающего населения. Необходимо выявлять причины частых болезней – к примеру, недостаток диспансеризации или профилактики хронических заболеваний, даже вредные условия труда", – рассказала депутат.

С другой стороны, врачебная комиссия может помочь обнаружить случаи злоупотребления оформлением больничных со стороны работников, а также халатность некоторых докторов.





Татьяна Соломатина депутат Госдумы Сегодня есть возможность получить больничный без достаточных оснований. Иногда, к примеру, врачу проще выдать его, чем портить отношения или вступать в конфликт с пациентом. А есть случаи, когда работники просто ходят по разным клиникам и берут больничные, не работают, но при этом получают выплаты.

Врачебные комиссии, которые займутся рассмотрением историй часто болеющих работников, имеются при каждом медицинском учреждении, рассказала Соломатина. В то же время она допустила возможность создания отдельного органа, к примеру, при Росздравнадзоре. Он может понадобиться для работы с теми пациентами, которые наблюдались и оформляли листки нетрудоспособности в разных клиниках, объяснила парламентарий.

Мера может помочь и работодателям, у которых в настоящий момент нет инструментов бороться с злоупотреблениями. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"На сегодняшний день количество больничных, которые может оформить работник, неограниченно. Существуют только предельные сроки их продления, зависящие от конкретных случаев и диагнозов. То есть работник по факту может ходить раз в неделю в разные клиники, жаловаться на то же отравление, открывать больничный – и ему за это ничего не будет", – указала юрист.





Валентина Яковлева юрист Даже если работодатель подозревает сотрудника в злоупотреблении, он не способен применить к нему никакого дисциплинарного взыскания – ни оштрафовать, ни понизить в должности, ни уволить.

По словам юриста, единственное, что может предпринять компания, – обратиться со всеми документами и фактами в СФР или прокуратуру. Ведомства проведут расследование и примут решение, имело ли место нарушение Трудового кодекса.

Только в случае положительного ответа работодатель будет вправе попрощаться с таким сотрудником, заключила Яковлева.

