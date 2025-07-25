Юрист Яковлева: новые правила выдачи больничных помогут бороться со злоупотреблениями

Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных листов. В частности, ведомство планирует отправлять некоторых россиян на врачебную комиссию. Как будет работать нововведение и к каким результатам оно приведет – в материале Москвы 24.
Нездоровится
Минздрав РФ выступил с инициативой изменить правила выдачи листов нетрудоспособности. По подсчетам властей, потенциальные изменения могут коснуться 1% от общего количества оформленных больничных.
Исключение могут составить случаи, когда документ оформляется по уходу за больным ребенком и другими членами семьи. Также новые правила не планируется распространять на ситуации, если больничный необходим для реабилитации, получения помощи при социально значимых заболеваниях, а также недугах, где требуется заместительная почечная терапия, указали в пресс-службе.
Также там уточнили, что частые заболевания могут говорить о необходимости более глубокого исследования здоровья работника. В таком случае врачебная комиссия сможет выявить причины, влияющие на частоту недугов, а также разработать комплексные меры по их лечению и профилактике.
Практика, предложенная Минздравом, в том числе поможет диагностировать серьезные заболевания с неблагоприятным исходом на ранней стадии, вовремя принять меры и вернуть сотрудников в рабочий ритм, подчеркнули в ведомстве.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил права на отпуск для часто болеющих работников. Прежде всего, он напомнил, что дни отдыха не сгорают даже при длительных больничных.
Отпуск может быть утрачен только в случае больничного по уходу за членом семьи, подчеркнул депутат. Однако и в этом случае работник сохраняет право на денежную компенсацию неиспользованных дней отдыха при увольнении, добавил парламентарий.
Зачем менять правила?
Узнать, кто из работников и сколько болеет, не составит труда, даже если документы оформляются в разных клиниках. Это связано с тем, что оплата всех листков нетрудоспособности проходит через Социальный фонд России (СФР), рассказала Москве 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
По ее словам, СФР может выявлять особенные случаи и направлять данные таких граждан врачебным комиссиям.
"Это хорошая инициатива для того, чтобы сохранить здоровье работающего населения. Необходимо выявлять причины частых болезней – к примеру, недостаток диспансеризации или профилактики хронических заболеваний, даже вредные условия труда", – рассказала депутат.
С другой стороны, врачебная комиссия может помочь обнаружить случаи злоупотребления оформлением больничных со стороны работников, а также халатность некоторых докторов.
Врачебные комиссии, которые займутся рассмотрением историй часто болеющих работников, имеются при каждом медицинском учреждении, рассказала Соломатина. В то же время она допустила возможность создания отдельного органа, к примеру, при Росздравнадзоре. Он может понадобиться для работы с теми пациентами, которые наблюдались и оформляли листки нетрудоспособности в разных клиниках, объяснила парламентарий.
Мера может помочь и работодателям, у которых в настоящий момент нет инструментов бороться с злоупотреблениями. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
"На сегодняшний день количество больничных, которые может оформить работник, неограниченно. Существуют только предельные сроки их продления, зависящие от конкретных случаев и диагнозов. То есть работник по факту может ходить раз в неделю в разные клиники, жаловаться на то же отравление, открывать больничный – и ему за это ничего не будет", – указала юрист.
По словам юриста, единственное, что может предпринять компания, – обратиться со всеми документами и фактами в СФР или прокуратуру. Ведомства проведут расследование и примут решение, имело ли место нарушение Трудового кодекса.
Только в случае положительного ответа работодатель будет вправе попрощаться с таким сотрудником, заключила Яковлева.