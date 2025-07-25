Депутат Соломатина назвала хорошей инициативу нового порядка выдачи больничных

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Новый порядок выдачи больничных листов, предложенный Минздравом РФ, поможет сохранить здоровье работающего населения. Об этом Москве 24 заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

По словам парламентария, можно будет выявить частые болезни, недостаток диспансеризации и профилактической работы. Депутат напомнила, что все больничные оплачиваются через Социальный фонд России, благодаря чему удастся проследить, кто из сотрудников и как часто болеет.

"Но есть и другая сторона. Мы понимаем, что сегодня есть возможность получить больничный лист, потому что врачу проще выдать его. Хотя там может не быть достаточных для этого оснований. А возможно, доктору не хочется портить взаимоотношения с этим пациентом, вступать в какие-то конфликтные ситуации", – отметила она.

Также Соломатина обратила внимание на случаи, когда работники ходят по разным клиникам и открывают больничные, не работая и получая выплаты из Соцфонда.

В связи с этим депутат предложила комиссиям рассматривать случаи с частыми больничными на местах, которые сформированы в каждом медицинском учреждении. При выдаче больничного в разных организациях парламентарий призвала создать орган, который будет контролировать это. Например, им может быть отдельная комиссия на базе Росздравнадзора. Она будет получать данные из Соцфонда и заниматься такими пациентами.

Согласно инициативе Минздрава, медицинскую документацию будут передавать врачебной комиссии в случае, если пациент четыре и более раз в год брал лист нетрудоспособности. Исключениями могут стать те листы, которые были взяты по уходу за ребенком и членами семьи, медицинской реабилитации, для получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, которые потребовали лечения методом заместительной почечной терапии.

Комиссия должна будет определить причины, которые приводят к частым заболеваниям, и разработать комплексный подход к лечению и профилактике.

