Мурашко сообщил о проблеме из-за отказа сотрудников уходить на больничный

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские работодатели могут столкнуться с презентеизмом. В такой ситуации сотрудники не могут работать в полную силу из-за плохого самочувствия и при этом отказываются уходить на больничный. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения, работники могут вовремя приходить на работу, задерживаться на ней, однако половину дня тратить впустую из-за недомогания. Такие люди не лечатся, потому что им некогда, но в то же время не работают, потому что не могут, подчеркнул Мурашко.

"По сути дела, не живет полноценной жизнью", – добавил глава Минздрава.

В таких случаях работодатели должны обеспечить возможность для сотрудников проходить медицинские осмотры и вакцинацию, отметил Мурашко и добавил, что сотрудники, которые этого не делают, повышают риск потенциальных убытков для компании. Ведь вместо одного дня, затраченного на медосмотр, люди могут тратить долгое время на больничные.

Работодателю выгодно не только обеспечить сотрудникам доступ к профилактическим мерам, но и стимулировать активно их использовать, указал министр.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный объяснил, что новый порядок оформления больничных листов, который вступит в силу 1 сентября следующего года, станет защитой от злоупотреблений. Согласно новым правилам, специалисты будут учитывать число выданных листков нетрудоспособности человеку для того, чтобы выявлять причины его состояния и принимать меры по улучшению оказания медпомощи.