Депутат Госдумы Чаплин: отпускные не сгорают при длительном больничном

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Отпускные дни не сгорают при длительном отсутствии работника по болезни, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Его слова приводит RT.

Депутат добавил, что если трудящийся находился на лечении во время запланированного отпуска, работодатель обязан перенести отдых на другое время или предоставить его сразу после выздоровления сотрудника.

Отпуск не сохраняется, только если работник брал больничный по уходу за членом семьи. Но даже в таком случае работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию за неиспользованные дни при его увольнении, отметил Чаплин.

В то же время отмена отпуска без письменного согласия работника является нарушением трудового законодательства.

"Работодатель может перенести отпуск на другой срок только в исключительных случаях, например при производственной необходимости, но и тогда за работником сохраняются все права на отдых", – заметил депутат.

Парламентарий рекомендовал всем работникам заранее согласовывать свои планы с руководством и фиксировать все изменения в письменной форме. В случае нарушений сотруднику следует защищать свои трудовые права, резюмировал Чаплин.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, как правильно себя вести с токсичным начальством. По его мнению, есть несколько действенных способов. В том числе работник может принудить начальника выплатить моральную компенсацию.