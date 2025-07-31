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31 июля, 23:00

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Новый стандарт центров женского здоровья начали внедрять в Москве

Новый стандарт центров женского здоровья начали внедрять в Москве

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"Мой район. Новости": роддом и Центр женского здоровья появятся на базе ГКБ им Вересаева

В Москве начали внедрять новый стандарт центров женского здоровья, который пришел на смену формату женских консультаций. Речь идет о клиниках с новейшим оборудованием. Там женщины смогут получать профильную помощь в течение всей жизни.

По новому стандарту акушерско-гинекологической помощи в городе работают уже 11 подобных центров. До конца года запланировано открытие еще пяти таких медучреждений в составе ГКБ имени В. В. Вересаева, С. С. Юдина, А. К. Ерамишанцева и Г. М. Савельевой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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