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Новости

24 июля, 23:45

Город

Центры женского здоровья в Москве будут оказывать полный спектр медпомощи

Центры женского здоровья в Москве будут оказывать полный спектр медпомощи

В столице откроют 5 новых центров акушерско-гинекологической помощи

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В этом году в Москве появятся еще 5 центров акушерско-гинекологической помощи, в которых пациентки смогут получить весь спектр необходимых услуг. Жительницы столицы могут рассчитывать как на профилактические осмотры и лечение, так и на помощь при планировании и ведении беременности.

Клиники оснащают современным оборудованием, а помимо акушеров-гинекологов, прием ведут эндокринологи, психологи и терапевты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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