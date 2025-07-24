Центры женского здоровья в Москве будут оказывать полный спектр медпомощи

В этом году в Москве появятся еще 5 центров акушерско-гинекологической помощи, в которых пациентки смогут получить весь спектр необходимых услуг. Жительницы столицы могут рассчитывать как на профилактические осмотры и лечение, так и на помощь при планировании и ведении беременности.

Клиники оснащают современным оборудованием, а помимо акушеров-гинекологов, прием ведут эндокринологи, психологи и терапевты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.