Женщины познакомились с современными методами диагностики и лечения в столице

В Москве продолжаются Дни открытых дверей в центрах женского здоровья. В рамках акции женщины знакомятся с новыми подходами к оказанию медицинской помощи. Врачи рассказывают о беременности, родах, уходе за новорожденными и грудном вскармливании.

Особый интерес вызвал кабинет патологии шейки матки, где установлен высокоэффективный кальпоскоп для раннего выявления заболеваний. Также в центре есть новый маммограф, позволяющий своевременно диагностировать новообразования молочной железы.

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