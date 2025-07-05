05 июля, 16:15Город
Женщины познакомились с современными методами диагностики и лечения в столице
В Москве продолжаются Дни открытых дверей в центрах женского здоровья. В рамках акции женщины знакомятся с новыми подходами к оказанию медицинской помощи. Врачи рассказывают о беременности, родах, уходе за новорожденными и грудном вскармливании.
Особый интерес вызвал кабинет патологии шейки матки, где установлен высокоэффективный кальпоскоп для раннего выявления заболеваний. Также в центре есть новый маммограф, позволяющий своевременно диагностировать новообразования молочной железы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.