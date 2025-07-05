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Новости

05 июля, 16:15

Город

Женщины познакомились с современными методами диагностики и лечения в столице

Женщины познакомились с современными методами диагностики и лечения в столице

В Москве стартовали дни открытых дверей в центрах женского здоровья

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Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

В Москве продолжаются Дни открытых дверей в центрах женского здоровья. В рамках акции женщины знакомятся с новыми подходами к оказанию медицинской помощи. Врачи рассказывают о беременности, родах, уходе за новорожденными и грудном вскармливании.

Особый интерес вызвал кабинет патологии шейки матки, где установлен высокоэффективный кальпоскоп для раннего выявления заболеваний. Также в центре есть новый маммограф, позволяющий своевременно диагностировать новообразования молочной железы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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