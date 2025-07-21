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21 июля, 08:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил, что ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научного центра

Собянин сообщил, что ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научного центра

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Больница № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Директор учреждения Марьяна Лысенко отметила, что получение нового статуса откроет дополнительные возможности для научных проектов, коллабораций и внедрения современных технологий в клиническую практику. По ее словам, это важный этап в развитии персонализированной медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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