Собянин сообщил, что ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научного центра

Больница № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Директор учреждения Марьяна Лысенко отметила, что получение нового статуса откроет дополнительные возможности для научных проектов, коллабораций и внедрения современных технологий в клиническую практику. По ее словам, это важный этап в развитии персонализированной медицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.