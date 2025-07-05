Сергей Собянин рассказал о преображении территории крупных городских больниц

В Москве продолжается масштабное благоустройство территорий крупных больниц. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В числе обновленных объектов – территория научно-клинического центра имени Боткина, где на площади почти 18 гектаров выполнен комплекс работ.

В парадном дворе установили два фонтана, обновили центральный парк, появились удобные дорожки, проезды, новые зоны отдыха с беседками, а также высажено почти 140 саженцев и более полутора тысяч кустарников.

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