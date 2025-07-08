08 июля, 06:30Мэр Москвы
Собянин: количество центров женского здоровья в Москве выросло до 11
До конца этого года в Москве откроют еще 5 центров женского здоровья, всего их станет 16. На сегодняшний день действуют 11 таких учреждений. По словам Сергея Собянина, этот уникальный проект развивается не только для Москвы, но и для всей страны.
Как отметил главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, благодаря объединению с роддомами женщина может наблюдаться у одного специалиста на протяжении всей беременности и доверять роды тем же врачам.
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