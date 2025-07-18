Собянин: здание поликлиники № 46 на улице Казакова открыто после реконструкции

Первый филиал городской поликлиники № 46 заработал в Басманном районе после реконструкции. О преображении здания на улице Казакова рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что изменения произошли как внутри, так и снаружи. У поликлиники обновлен фасад, обустроены кабинеты специалистов и комнаты отдыха медперсонала, установлено современное оборудование. Для комфорта пациентов созданы просторные зоны ожидания и удобная система навигации.

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