30 июля, 09:30Мэр Москвы
Собянин: около 700 улиц будут благоустроены в Москве в этом году
Около 700 улиц будут благоустроены в Москве в этом году, рассказал Сергей Собянин.
Например, в ближайшее время запланировано обновление трех вылетных магистралей. Среди них – Щелковское шоссе, которое в сутки пропускает больше 22 тысяч автомобилей.
Также специалисты проводят комплексное благоустройство на участках Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября и Волгоградского проспекта с Марксистской улицей.
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