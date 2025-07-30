Собянин: около 700 улиц будут благоустроены в Москве в этом году

Около 700 улиц будут благоустроены в Москве в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Например, в ближайшее время запланировано обновление трех вылетных магистралей. Среди них – Щелковское шоссе, которое в сутки пропускает больше 22 тысяч автомобилей.

Также специалисты проводят комплексное благоустройство на участках Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября и Волгоградского проспекта с Марксистской улицей.

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