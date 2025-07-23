Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО

Шесть резидентов московских технопарков направили в зону спецоперации больше 60 тонн гуманитарной медицинской помощи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Фармкомпания "Мосгормаш" запустила производство препаратов, которые снижают кровотечение. Резидент "Мосмедпарка" производит вакуумные аппараты для лечения ран, которые способствуют заживлению и защищают от инфекций. Еще одна компания разрабатывает гемостатические бинты, порошок и гель на основе биополимера, которые способны остановить любое кровотечение за несколько минут.

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