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23 июля, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО

Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО

Собянин: в Свиблове будет построен спортивный комплекс по КРТ

Собянин: современное жилье для программы реновации построят на Павловской улице

Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Модернизация еще двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в 2025 году

Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Собянин: в обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом

Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро

Собянин: в Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс детских площадок

Собянин: в Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс

Шесть резидентов московских технопарков направили в зону спецоперации больше 60 тонн гуманитарной медицинской помощи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Фармкомпания "Мосгормаш" запустила производство препаратов, которые снижают кровотечение. Резидент "Мосмедпарка" производит вакуумные аппараты для лечения ран, которые способствуют заживлению и защищают от инфекций. Еще одна компания разрабатывает гемостатические бинты, порошок и гель на основе биополимера, которые способны остановить любое кровотечение за несколько минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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