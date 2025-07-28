Новости Москвы: Дубнинскую улицу благоустроят в столице

В Москве благоустроят Дубнинскую улицу. Ее сделают еще более комфортной для водителей и пешеходов. Рабочие обновляют покрытие дорог и тротуаров. В планах также установка новых светофоров и дорожных знаков. Там же обновят освещение, обустроят газоны и высадят больше деревьев. Пассажиры будут ожидать транспорт в комфортных остановочных павильонах.

В Москве длина велополос достигла 600 километров. Больше 100 полос для велосипедов и самокатов нанесли с начала 2025 года. Новые велодорожки появились на 31 улице, в том числе на Курганской и Хабаровской, Александра Невского и Лодочной. В Шипиловском проезде завершили разметку дорожки. Благодаря ей можно безопасно доехать от жилых кварталов до станций метро, парков "Царицыно" и "Борисовские пруды".

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