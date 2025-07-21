Скульптуру Екатерины II работы Церетели установили в Савеловском районе Москвы

Фото: пресс-служба "РГ-Девелопмент"

Бронзовую скульптуру российской императрицы Екатерины II доставили в жилой комплекс "Петровский парк II" в Савеловском районе Москвы, сообщает пресс-служба компании "РГ-Девелопмент".

Автором монумента выступил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Эта работа станет одной из первых, установленных в Москве после его смерти.

Пятитонную фигуру высотой около четырех метров транспортировали на специально подготовленную площадку. С помощью строительного крана скульптура была аккуратно водружена на постамент в проектной точке во внутреннем дворе жилого комплекса.

Скульптура выполнена в традиционной академической манере: императрица представлена в парадном облачении, с державой и скипетром в руках – символами власти. Отмечается, что выбор фигуры императрицы не случаен – именно при Екатерине Великой в конце XVIII века был заложен Петровский путевой дворец, который является знаковым местом Савеловского района.

В ближайшее время вокруг монумента завершат благоустройство сквера. Торжественное открытие скульптуры пройдет после завершения всех строительных работ.

Ранее стало известно о начале реставрации здания главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского, в котором располагается посольство Белоруссии. Памятник архитектуры конца XVIII – середины XIX веков представляет собой трехэтажное здание 1782 года постройки.

В процессе реставрационных работ специалисты обновят лепной декор объекта, наружные лестницы, балконы, а также женские скульптуры на фасаде и историческую ограду.

