Мэр Москвы: спорткомплекс с катком и бассейнами открыт в Южном Бутове

В Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс "Максимум". В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин. В двухэтажном здании разместили два бассейна, зал общей физической подготовки и ледовое поле.

Теперь заниматься спортом могут не только воспитанники спортивных школ, но и все жители района. Для посетителей доступны занятия по плаванию, аквааэробике, фитнес-аэробике, йоге и хореографии, а на ледовой арене уже проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию.

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