Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 07:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы: спорткомплекс с катком и бассейнами открыт в Южном Бутове

Мэр Москвы: спорткомплекс с катком и бассейнами открыт в Южном Бутове

Собянин объявил об открытии нового спорткомплекса в Южном Бутове

Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс в Южном Бутове

Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник на Москву

Собянин: началась реставрация фасадов здания Пречистенской аптеки

Собянин рассказал о городской поддержке производств инновационной продукции

Собянин сообщил, что ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научного центра

Сергей Собянин сообщил о преобразовании ГКБ № 52 в научный центр

Сергей Собянин объявил о новом статусе для больницы № 52

Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА

В Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс "Максимум". В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин. В двухэтажном здании разместили два бассейна, зал общей физической подготовки и ледовое поле.

Теперь заниматься спортом могут не только воспитанники спортивных школ, но и все жители района. Для посетителей доступны занятия по плаванию, аквааэробике, фитнес-аэробике, йоге и хореографии, а на ледовой арене уже проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика