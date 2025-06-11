Контракты на 4,3 млрд руб заключили в Москве в рамках тестирования инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники столичной программы тестирования инноваций заключили контракты на 4,3 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что в столице действует крупнейшая в мире инфраструктура для пилотирования инноваций, включающая 276 площадок. С 2020 года в рамках программы было инициировано тестирование более чем 660 продуктов из разных отраслей – от туризма до транспорта.

"За время работы программы в ней приняли участие 489 компаний. Почти 600 технологических решений уже прошло испытания", – отметила Сергунина.

В частности, успешными проектами стали: цифровая лаборатория для обучения программированию, двухуровневая велопарковка, умные датчики для приборов учета электроэнергии и сервис для совместной работы над моделями объектов строительства.

Тестирование проходит по 19 направлениям, включая информационные технологии, торговлю, жилищно-коммунальное хозяйство, спорт и сферу досуга. Участники программы смогут получить доступ к городской и коммерческой инфраструктуре, получить поддержку экспертов и обратную связь от потенциальных покупателей.

Все это позволяет доработать продукт инноватора с учетом реальной потребности клиентов, чтобы подготовить его к выходу на рынок. Подать свою заявку можно на цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК).

При этом участники платформы смогут компенсировать затраты на испытания, так как Москва предлагает соответствующий грант до 4 миллионов рублей. Его можно потратить на монтаж оборудования, техническое обслуживание, логистику, ремонт и другие расходы.

"Прием заявок на грант продлен до 4 июля. С 2022 года одобрена поддержка на сумму больше 596 миллионов рублей", – заявила заммэра.

Подобный грант почти на 4 миллиона рублей получила фирма, которая придумала робота для инвентаризации. Бот способен сам прокладывать маршрут и проверять наличие товаров по помещению и по отдельным зонам.

Финансирование получила и компания, которая сделала платформу для развития карьеры. Клиенты могут проходить профориентационные тесты, онлайн-курсы, систему подбора вакансий и многое другое. Узнать подробные условия гранта и подать документы можно на сайте МИК.

В текущем году в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 40 объектов производства в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Найти работу здесь смогут свыше 35 тысяч горожан.

Это также поспособствует снижению маятниковой миграции, что соответствует концепции 15-минутного города. В 2025 году планируется завершить возведение 7 объектов промышленного назначения. Производства строительной продукции появятся в районах Савелки, Покровское-Стрешнево и Внуково.

