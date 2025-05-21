Москва поделится с Магаданской областью опытом поддержки индустриального сектора

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Москва стала наставником Магаданской области по развитию промышленного потенциала. Столица поделится опытом поддержки индустриального сектора, подготовки кадров, развития особой экономической зоны и другими практиками, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Исторически Москва является центром отечественной промышленности, где работают предприятия, определяющие вектор развития индустрии. За многие годы столица накопила опыт в промышленной политике, который ускоряет внедрение инноваций для достижения национальных целей, отметил Гарбузов.

С целью развития магаданской экономики Москва поделится опытом в реализации и регуляторике мер поддержки предприятий, укрепит кооперационные связи промышленных компаний двух регионов, а также поделится практикой развития особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Министр экономического развития, инвестполитики и инноваций Магаданской области Ирина Пеньевская выразила признательность столичному правительству за реализацию программы наставничества в области промышленной политики. Она надеется, что сотрудничество принесет положительный эффект и даст импульс для развития промышленного потенциала региона.

Помимо этого, запланирована активная работа по поддержке кадров. В частности, на предприятиях организуют производственные практики и стажировки, для школьников и студентов колледжей проведут профориентационные мероприятия.

Также планируется запуск молодежных образовательных программ и промышленных треков. Кроме того, Москва поделится с Магаданской областью опытом развития промышленного туризма в регионе.

Ранее сообщалось, что столица передаст регионам РФ лучшие практики по развитию городской инфраструктуры. В связи с этим субъектам не нужно будет самостоятельно создавать билетные решения или системы оплаты парковок.

Москва делится инструментами с регионами бесплатно, помогает с внедрением и сопровождением, а иногда предоставляет и вычислительные мощности, указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.