Собянин: реконструкция исторического стадиона "Металлург" завершится в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция исторического стадиона "Металлург", расположенного на набережной Яузы в Басманном районе столицы, завершится в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.

В ходе осмотра объекта мэр напомнил, что в городе планомерно приводят в порядок ведомственные стадионы.

"По городу их немало. К сожалению, большая часть из них в печальном состоянии, практически брошены. Более того, владельцы периодически пытаются реализовать там коммерческие проекты – строительство жилья и так далее", – обратил внимание глава города.

К настоящему моменту отремонтированы пять таких стадионов, еще три, включая "Металлург", находятся в процессе реконструкции. Его при поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина было решено передать МГТУ имени Н. Э. Баумана.

После завершения работ там появятся современное футбольное поле и корпуса, в которых можно будет заниматься различными видами спорта.

Присутствовавший на мероприятии вместе с мэром ректор вуза Михаил Гордин отметил, что новый стадион позволит удовлетворить потребность университета в спортивных сооружениях.

"Скорость, конечно, поражает, с которой Москва строит. Мы это давно знаем по основным нашим корпусам. Поэтому мы уверены, что все будет построено так же хорошо, так же быстро и откроется в сроки", – добавил он.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, возведенный в начале 1920-х годов стадион "Металлург" перешел в собственность МГТУ еще в 2022-м. Модернизация объекта, стартовавшая в 2024 году, стала частью проекта по развитию территории университета.

В его рамках на месте старого футбольного поля появится универсальная игровая арена с искусственным покрытием и подогревом. На ней можно будет играть не только в футбол, но и в регби. Кроме того, вокруг поля будут проложены восемь беговых дорожек, а со стороны трибун – дополнительные дорожки для разминки и забегов на короткие дистанции.

Вместе с тем на месте старой трибуны построят новый административно-бытовой комплекс. На самом стадионе создадут центральную площадь для прогулок, встреч и массовых мероприятий.

Ожидается, что ее уникальной чертой станет плитка, напоминающая плавающие расколотые льдинки. Это создаст стилистическое единство стадиона и кампуса университета, один из корпусов которого похож на ледокол.

Вместе с тем вблизи центральной площади планируется создать спортивные зоны с крытыми павильонами для индивидуальных и коллективных занятий. Вместо старых манежей возведут крытый спорткомплекс в два этажа. В здании разместятся зал для волейбола суперлиги, трансформируемый в другие спортивные помещения, а также тренажерный зал. Неиспользуемую хоккейную площадку превратят в игровую зону для детей.

В восточной части участка будет создана зона отдыха. Кроме того прилегающую к стадиону территорию благоустроят.

Ранее Собянин рассказал о масштабной программе реновации районных спортивных объектов в Москве. Он отметил, что всего планируется привести к новому стандарту 175 комплексов, в том числе 57 бассейнов. В 2024 году работы были завершены на 14 из них, в этом году планируется обновить еще два десятка спорткомплексов.