В "Олимпийском" появятся 100 спортивных площадок и 15 бассейнов после реконструкции

В Москве продолжается масштабная реконструкция спорткомплекса "Олимпийский". После завершения работ на его территории появится около 100 спортивных площадок, 15 бассейнов, концертные залы, рестораны и прогулочные зоны.

Площадь комплекса увеличится с 55 до 850 тысяч квадратных метров. На крыше главного здания появится открытая прогулочная зона с 38 панорамными ресторанами. Внутри – концертный зал-трансформер на 12 тысяч зрителей, кинокластер, торговая галерея и фуд-корты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.