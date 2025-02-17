Росздравнадзор рекомендовал подобрать альтернативную терапию принимающим "Аттенто"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Принимающим препарат "Аттенто" следует вместе с врачом подобрать альтернативную терапию, посоветовали в управлении Росздравнадзора по Свердловской области.

До этого в Сети появилась информация о дефиците лекарства "Аттенто", предназначенного для страдающих от эссенциальной гипертензии.

"Препарат "Аттенто" последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года. В связи с чем, согласно информации, размещенной в системе мониторинга движения лекарственных средств, на территории Свердловской области имеются остатки указанного лекарственного препарата в ограниченном количестве", – говорится на странице ведомства во "ВКонтакте".

При этом специалисты обращают внимание, что на рынке представлен широкий спектр аналогов.

Ранее Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке в России препаратов для терапии патологий гипофиза "Ланреотид", "Октреотид" и "Пэгвисомант", заявив, что в обороте находятся более 440 тысяч упаковок. При этом два года назад в гражданском обороте было 802 тысячи упаковок, а в прошлом – 872 тысячи.

