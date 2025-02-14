Росздравнадзор опроверг дефицит препаратов для терапии патологий гипофиза

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Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке в России препаратов для терапии патологий гипофиза "Ланреотид", "Октреотид" и "Пэгвисомант", заявив, что в обороте находятся более 440 тысяч упаковок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Как указывала газета "Известия", как минимум в трех российских регионах с ноября прошлого года не выдают положенные пациентам с патологиями гипофиза препараты. По данным одной из организаций, проблемы появились с лекарствами, в которых присутствуют вещества октреотид, ланреотид и пэгвисомант.

"Лекарственные средства вводятся в плановом режиме, признаков дефицита данных препаратов не наблюдается. Росздравнадзор совместно с Минздравом России внимательно следит за наличием лекарственных средств во всех регионах страны", – говорится в сообщении.

Как указало ведомство, находящиеся сейчас в обороте лекарства практически являются половиной от годового потребления. При этом два года назад в гражданском обороте было 802 тысячи упаковок, а в прошлом – 872 тысячи.

Ранее производители физраствора увеличили поставки в российские регионы. Росздравнадзор отмечал, что потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, проблем с производством физраствора в России нет. При этом в стране произошла перерегистрация цен на фоне роста себестоимости упаковки. Он также обратил внимание, что этот препарат относится к числу жизненно важных, поэтому государство регулирует цены на него.

